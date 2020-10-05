iBond出爐︳10.23開售最低派息2厘 發行額最多150億元 分析：另類派糖

每手入場費為1萬元，認購期由10月23日早上9時開始，直至11月5日下午2時結束。香港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購債券。

配發機制與以往相同，盡可能滿足小額投資者的申請，債券將於11月16日發行，並於翌日掛號，並可在二手市場進行買賣。財政司司長陳茂波表示，旨在為市民提供一項安全和回報穩定的投資選擇，並進一步發展本報債券市場。

花旗銀行率先推出 iBond公開認購優惠，客戶以債券戶口形式認購iBond，可獲豁免認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費及轉出費；渣打亦豁免多項費用，包括手續費、二手市場賣出交易、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息及贖回到期債券。

中銀香港表示，將推出iBond認購優惠，相關手續費全免，並將向所有申請認購的客戶發送認購分配結果的手機短訊及郵寄通知書。

「投資者或集中彈藥抽新股」

投資者學會主席譚紹興表示，由於香港處於通縮預周期，料iBond回報在兩厘水平附近，最高或見2.5厘。他表示，iBond撞正新股熱潮，投資者或傾向集中彈藥抽新股，如擬10月上市的螞蟻集團，相比下iBond吸引力驟減。他料今次認購反應一般，認購金額約100億元。對比銀行定期及儲蓄利率，iBond回報相對高，譚紹興笑指算是另類派糖，亦可以當作退稅福利。

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