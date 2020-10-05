佬訊專欄｜荷蘭叻水蓋（佬訊）

「Kobe Bryant進攻咁勁，點解仲要打guard?」世上不解的事有很多，唯獨叻哥拎荷蘭水蓋，是如此正確、合理、實至名歸，令人無可駁斥。

Fact，不是陳百祥獲頒銅紫荊星章，而是銅紫荊星章終於有叻哥。有荷蘭叻的endorsement，銅紫荊星章大槪從此應正名為荷蘭叻水蓋。

紫荊星章有大金銀銅四種，只給叻哥銅紫荊，算是輕描淡寫了。全球局勢升溫，世界正需要叻哥這種人才。

耶穌說：「我是世界的光。」陳百祥則說：「我至叻。」入行多年始終如柒，別人半笑半潤稱他為「叻哥」，他也恬不知恥，快活地自我宣稱為「叻哥」。

一個叻字，各自表述，就像警隊自稱克制專業一樣。這種玻璃變鑽石，指鹿為馬的話術，正是社會急需的能力。有叻哥的節目，不單止業餘、不認真，和像馬戲團，最後更會歸於虛無。每當你質疑時，他總回你一句：「我唔識」「我唔知」，讓所有事情不了了之。

蘇格拉底說「自知無知乃一切真知之始」，叻哥卻會令你懷疑世上到底有没有真理，真理又是否真的能越辨越明。只要有叻哥在，世間各種紛擾，瞬間會幻化成一縷油煙，形成一股智商低壓槽，吹散所有理智與建設性的討論。

可愛的是，如同混沌之源的叻哥，也有其調皮的地方。當政府新聞稿將焦點放在他多年來「積極支持和參與慈善籌款節目」，巧妙避開他任何有關社會事件的發言時，叻哥卻一語道破，形容政府的頒授是去年勇於發表意見的「花紅」。

談及疫情影響經濟時，又指「有危就有機」，說「以前英國殖民地時代，香港一直繁榮；回歸祖國後，有信心香港亦繼續繁榮。」言下之意似暗指香港回歸祖國是個劫難，而現在已不在繁榮。

當然，即使你再追問，想摸清他的意思時，他也只會驕傲地答你：「我唔知。」然後一切又歸於虛無，歸於混沌。

就這幾種能力，也足以讓叻哥陳百祥成為最稱職的香港特首。以往曾獲銅紫荊星章，常被稱為「民間特首」的劉德華，如今看來是不值一提了。Damn，可惜我們不能自己選特首。

佬訊

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