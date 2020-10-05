聯博觀點｜如何應對環球股市波動升溫、前景不明？（王耀維）

環球股市於三月底至九月初持續攀升，惟近期走勢波動。另外，即將到來的美國大選，以及新冠病毒疫情在部分國家的捲土重來，均是持續影響市場的不明朗因素。面對幻變市場，股票投資者應避免情緒化的投資決策，關注能抵禦宏觀經濟變化、波幅較低，而且估值合理的股票，建構攻守兼備的投資組合，應對市場波動。

不尋常的環境創造不尋常的機會

疫情下的封鎖是導致股市調整的不尋常原因，亦可能是導致各大板塊表現異常的原因。投資者在拋售期間並沒有轉向傳統上、相對安全的低波幅板塊，如公用事業和房地產。相反，他們密切關注增長型公司，如網上零售、家居媒體、科技硬件和設備行業，這些行業受惠於健康危機和封鎖措施。

對疫苗的樂觀預期，令市場能夠越過眼下的混亂局面，放眼疫情後的未來。儘管如此，審慎細選股票，比以往任何時候都更加重要。 投資者不應假設一切都會從目前水平直線回升，我們需要密切關注全球在抗擊新型冠狀病毒疫情中所取得的進展。

難以判斷會否出現新常態

難以確定非比尋常的板塊表現會否成為新常態，但這或為投資者重新平衡投資組合帶來機會。2013年至今，最低波幅的股票從未如此便宜，而增長股則最為昂貴。然而，增長股千差萬別、估值各異，因此審慎細選股票是關鍵。聯博認為，優質的防守型投資目前有望帶來具吸引力的經風險調整後回報潛力。

關注質素、穩定性及價格

然而，投資者仍面臨諸多不確定性因素。新冠病毒確診個案攀升、美中緊張局勢持續、經濟前景仍未清晰，加上還有即將到來的美國大選。長期來説，我們認為，動態的防守型策略有助於在動盪時期實現攻守。在危機中提供保護的股票類型總是在變化。根據危機情況，發掘優質、價格合理的防守型股票，有助投資者在抛售時期減少損失，並為市場回升時做好準備。

我們密切關注全球在抗擊新型冠狀病毒疫情中所取得的進展。儘管如此，預測本次疫情的最終影響將非常困難。因此，我們經常强調應建構具有宏觀穩健性的投資組合。而我們亦關注在新型冠狀病毒疫情期間表現穩健的公司，因為無論疫情出現與否，此等公司均有可能取得成功，更有潛力為投資者帶來回報。

（資料截至: 2020年10月5日）

王耀維

聯博股票資深投資策略師及亞洲業務發展股票投資主管

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