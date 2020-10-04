【圓方集】從毛主席品牌價值說起 - 張宗永

我想跟讀者做一個調查：請將你家裏收藏品（可以是名畫、珠寶、首飾。金融資產如股票或債券不計）的總值，除以你的樓價，看看這數值是多少。香港樓價高昂，我估計大部份人算出來的數值是低於１，富豪級的收藏家也許是10倍計，很少人會達到100倍。

上月，一個油麻地住宅單位內遭爆竊，有收藏紅色文載的符姓收藏家，報稱損失總值40億的藏品，事主當時身在內地。我好奇查了一下類似單位的估值，一般不超過700萬，換句話說，收藏品價格和樓價的比例是600倍！新聞並沒有提及符先生有沒有買保險，事件令我聯想起電影「龍鳳鬥」的橋段。

很多年前，我也收藏過一些國畫，後來因為大陸文物市場價格暴升，加上贗品太多，我現在已經買不起不敢買了。亦曾經有客戶建議合作成立一國畫基金，投資於一些已過身（產量不會再增加）的近代中國畫家，後來因為自己覺得不夠水平，沒有信心，便放棄這念頭。

毛語錄版稅收入甚豐

早幾年，我遇到一個更有趣的建議，那陣子習大大打貪仍未成風，國內藝術品拍賣非常熾熱，但是一如中國企業往海外收購一樣，很多都是賭「白頭片」，臨門一腳沒有鈔票成交。當日，經營拍賣行的大陸朋友告訴我，拍賣後出現交收問題的案例有二至三成。

這情形衍生了一個生意：第三方金主提供一個短期的融資，以藝術品來做抵抗品，借錢給買方完成買賣。拍賣行為了玉成這事，願意提供信貸擔保，和違約時提供免費拍賣服務。最終，這生意仍是因為藝術品的質素和估值欠缺保障而沒有成事。

拍賣行業過往陋習甚多，東西方俱然，蘇富比和佳士得便曾因為收費出現共謀（collusion）而被政府罰款。

回頭說毛澤東的品牌價值，主席生前因為毛語錄小紅書是全中國銷量最高的印刷品，所以版稅收入甚豐（相對當時老百姓而言）。改革開放以還，憶苦思甜雖然成了藝術品創作養份，仿毛的頭像和衣着出現在不少熱賣作品中，但老毛已經收不到版稅了。

張宗永

思博資本高級合夥人兼亞太區總裁