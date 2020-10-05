大棋局｜高加索俄土爭霸（Mr. Tregunter）

亞美尼亞及阿塞拜疆背後係俄羅斯及土耳其爭霸，要明白當中脈絡及將來走向，先了解兩個主要格局。俄羅斯、伊朗、敘利亞呈鐵三角聯盟關係，北俄南伊維持高加索秩序，為睇場；敘利亞為能源輸向地中海出口，如拆家。鐵三角聯盟缺一不可，所以俄在伊、敘兩國問題上只會企硬，維持其於該地區的最後影響力，此其一。

歐洲過去從俄羅斯輸入的天然氣，有80%要經烏克蘭。當烏克蘭局勢不穩，令歐洲銳意尋求其他能源輸入渠道。高加索地區係首選，但有一隻攔路虎土耳其。所以歐洲一直拉攏土耳其，土耳其深明其地理位置之重要性，經常在國際問題上搖擺，藉此敲腳骨以爭取最大利益，此其二。

明乎此二格局，就明白俄、土之間既爭霸，又經常互相利用的關係。比如在敘利亞及利比亞問題上，土、俄持反調。但土耳其為加強其於地中海影響力，會拉俄羅斯聯合軍演，敘利亞問題就會鬆章。美國不願意向土耳其出售最新軍備，在敘利亞問題上同土耳其相左，俄羅斯就會趁機向土耳其軍售。

由於俄、土關係如此，雙方經常以本國以外之事互相敲腳骨作為談判籌碼。亞美尼亞及阿塞拜疆問題亦作如是觀。阿塞拜疆境內的SNP天然氣管線刻意避開亞美尼亞，經格魯吉亞接上土耳其TANAP天然氣管線，向歐洲輸氣。如此則等同與俄羅斯爭生意，此事要成，土耳其須展示高加索佢有份睇場，此為俄、土高加索爭霸之核心。

周邊其他國家，伊朗因鐵三角聯盟亦支持亞美尼亞，但不會與阿塞拜疆敵對，因阿國人口1000萬，伊朗境內阿塞拜疆人口2000萬多過阿國，伊朗對此非常顧忌；以色列與亞美尼亞敵對，因亞國支持敘利亞，10月2日亞國因以色列向阿塞拜疆運送武器召回駐以大使；沙地等中東國家配合美國方略正準備圍伊朗，伊朗武器禁運10月18日到期。

土耳其要食高加索能源西輸歐洲呢口飯，須展示有能力押鏢，是以爭霸；但在俄羅斯立場，如畀你隨便插一腳重使出嚟行。去年俄羅斯、伊朗、阿塞拜疆草擬建立新能源走廊體系，旨在削弱土耳力影響力。由於土、俄高加索之爭主要在能源，也就是錢，係錢就能談。結局將會是俄羅斯出手之日，就係土耳其今輪爭取籌碼的盡頭，土耳其自會收手，但戰事拖到18日後有利伊朗。至於特朗普，如其嘗言自己為天選之人，有任務有身，不會有事。

Mr. Tregunter

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