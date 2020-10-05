Wirecard造假｜風波牽連香港金融 貿易公司被拖15萬欠款

德國支付巨企Wirecard因造假數醜聞而破產，原來事件亦牽連香港。Wirecard數年前收購花旗銀行亞太區商戶收單業務，有用戶向本報訴苦：「有5筆數仲未收到，牽涉15萬元，手頭上仲有幾條數唔知點好」。銀行界人士指，最差情況只能採取法律行動追討損失。本報上周一向Wirecard電郵查詢，至今未獲回覆。

所謂收單業務，即是消費者以銀行信用卡支付後，對應商戶其後持交易單據，要求「收單行」代為結算，扣除手續費將消費金額轉賬予商戶。

經營貿易貨運公司的陳先生（化名）表示，由於其客戶（政府）使用花旗「P卡服務」（採購卡服務），他作為商戶以往就會就每宗交易向「收單行」花旗索取授權碼，填妥表格交回，一般2至3日內可收妥款項。

惟自今年8月底情況開始有變。他按慣常做法致電花旗銀行授權部，卻得悉授權部已消失，原來「收單行」已轉成Wirecard，遂按錄音指示致電，至今成功獲取5個授權碼，分別處理5宗交易，涉額近15萬元，「原先話7日內過數，將近一個月都未有消息」。他透露，日前有Wirecard許姓職員致電，卻顯示馬來西亞電話號碼，該職員僅指系統出問題，卻無交代清楚系統何時回復正常，「我哋呢啲公司等住現金流返嚟」。

花旗3年前出售收單業務 涉11個市場

據了解，花旗2017年3月向Wirecard出售包括香港在內亞太區共11個市場的商戶收單業務（Merchants Acquiring Business），涉及共2萬個商戶，該行同年通知所有商戶有關安排及時間表，並在過渡期間提供協助。

惟8月底時過渡期完結，Wirecard全面接手商戶收單業務，並負責為商戶提供一切相關服務及支援。簡單而言，P卡持有人消費後找卡數予花旗，花旗將款項轉至收單行Wirecard，後者收齊單據後便會向商戶發放金額。

陳先生續指，「而家嚿錢唔知喺邊，我仲有好多單，唔交上去啦，點知Wirecard會唔會食咗我嚿錢」，「填緊滙豐嘅表格，準備申請轉過去」，直言花旗已撇清關係，滙豐又隨時被內地列入不可靠實體清單，「邊度可以搵到可靠銀行處理P卡賬目？不如政府開票直接找數畀我哋！」。

記者曾致電Wirecard客戶服務熱線，電話錄音即提及，花旗技術平台已轉換至Wirecard平台，提醒如有商戶戶口疑問，不需要致電花旗，宜與Wirecard客服聯絡。不過，熱線電話一直處於繁忙狀態未有人接聽。

根據金管局網站資料顯示，Wirecard不屬於受規管的認可機構及儲值支付工具持牌人。不願具名銀行界人士分析，坊間提供P卡業務銀行少之有少，估計因花旗出售商戶收單業務予Wirecard而受影響的商戶相當有限，他坦言，小商戶確實求助無門，只能採取法律行動追討損失。

Wirecard今年6月爆出造數醜聞，19億歐元不翼而飛，上月有外媒報道，稱公司將出售英國、巴西業務給其他金融科技服務公司。

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