【CanBank】驚奇過後的低成本博奕（散子）

特朗普中武肺之後，完全造不出陳水扁中槍的效果，民調顯示他的支持度更低於民主黨侯選人拜登，已經74歲的他再找方法「自殘」去博取同情，爭取選票的機會不大，加上同情票這回事，人家不同情你，搞多兩樣出嚟人哋仲會嫌你煩，所以相信再有這種「驚奇」機會不大。

不過，燃起民族情緒，就永遠有支持者，好像上次區議會選舉般，大家過往無論政府如何宣傳，這是公民權利與責任，也未能真正動搖一個不投票的人，但一場社會運動，就足以令到過往不表態的人表態，對現狀不滿的轉態。

問題是這個表態或轉態的觸發點是什麼，相信拜登及特朗普均有對自己有利的觸發點，而分別在於拜登並不在位，並不能作出任何決策及動員執行，特朗普則可以，而特朗普對華強硬政策一向有支持者。

當你認為特朗普對TikTok處理手法另類，在民調形勢逆轉之下，要挽救選情，可能會有更出眾及另類的對華政策出現，行得通的話做多4年，行不通都只是拍個屁股走人而己。但港股作為最世界對中美關係最敏感的市場，可以預期的是短期內會多災多難。

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