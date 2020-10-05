中資打救｜阿里入股全球最大免稅商Dufry 在華設合營公司

全球最大免稅商，瑞士Dufry公佈，阿里巴巴（9988）同意購入不多於9.99%的Dufry AG股份，而兩間公司將在中國成立一家合資公司。

彭博報道，Dufry擬增資最多籌集7億瑞士法郎（約59億港元），阿里巴巴也將參與其中。私募股權公司Advent International Corp.亦計劃投資最多4.55億瑞士法郎。Dufry指，透過在中國成立合資公司，將阿里的數碼能力和網絡，與公司在中國的旅遊零售業務結合起來。

Dufry是全球最大的免稅零售商，總部設於瑞士，擁有近36,000名員工，在全球65多個國家和地區展開業務。但武漢肺炎令公司收入大受打擊，上半年收入跌至15.87億瑞士法郎（約134億港元），按年跌幅達62%。

疫情亦導致連續六年第一Dufry的龍頭地位岌岌可危。今年上半年，在海南免稅政策的推動下，令消費回流趨勢明顯，中國的免稅零售規模急升。免稅龍頭中國中免銷售額飆升至191億元人民幣（約217億港元），如情況持續，將超越Dufry，成今年全球免稅零售公司排名第一。

內媒《華爾街見聞》統計，今年海外機場旅客吞吐量同比均下滑九成以上：美國亞特蘭大機場4、5月旅客吞吐量分別按年分別下滑98%；英國希思羅機場4至6月分別同比下滑97%、97%、 95%；新加坡樟宜機場4至6月下滑最為嚴重，下滑程度均在99%以上；此次Dufry與阿里合作成立中國公司，正值在海外疫情持續，業績急跌之際，公司希望在中國市場尋找機會。

分析指，隨中國奢侈品滲透率不斷提升，加上疫情期間出境游受限，利好中國奢侈品消費市場，據貝恩預計，2025年中國奢侈品滲透率或可達50%。

消息公佈後，在瑞士上市的Dufry現升13.5%。

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