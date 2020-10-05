特朗普報平安　港股黑期高水

【本報訊】美國總統特朗普確診武漢肺炎，環球股市一度急瀉；惟消息於過去數日長假期間已消化，昨日新加坡交易的恒指「黑期」倒升，加上特朗普拍片報平安，分析料此對港股今日復市的影響有限。

專家看好阿里走勢

特朗普確診武漢肺炎，曾拖累美股三大指數上周五開市即下挫；其後白宮表示特朗普可在醫院正常辦公，美股跌幅收窄。新加坡交易的恒指「黑期」曾瀉近300點，結算時仍跌189點或0.79%，報23624點；相比恒指上周三收報23459點，由高水逾300點縮至高水165點。

經濟重啟概念股被「睇低一線」，豐盛金融資產管理董事黃國英指，「要依賴經濟重開嘅股都唔得，例如迪士尼、戲院股」。

不過，黃國英認為特朗普確診消息未有損害市場氣氛，股票個別發展，美股沒有整體下跌的趨勢，「京東、拼多多走勢都差，但阿里巴巴就好勁」。

港股方面，黃國英指恒指短期未見向上動力，大部份股票都「唔開胃」，「恒大（3333）事件後，內房、內銀都唔升，個勢好普通」。另外恒指重磅股滙控（005）已跌殘，他認為股價有略為回升的可能，帶動指數上升。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，特朗普確診消息已於長假期消化，而恒指上周三高位曾見23780點，大市氣氛不俗，今日或有機會高開。

不過，「白宮群組」染疫人數會否持續擴大仍是未知之數，加上A股要到周五才復市，欠缺A股方向及北水支持下，大市升幅亦有限，料於24000點水平見阻力，但於23000點有大支持，科技及中資內需板塊料溫和向好。