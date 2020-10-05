國泰傳裁員｜發言人拒評 職工總會：未知裁員規模 員工憂心忡忡

網傳國泰（293）今日將裁員逾千人，惟國泰發言人指不評論傳聞，民用航空事業職工總會主席李永富指，一直耳聞國泰會裁員，惟未知裁員規模，國泰員工感到緊張及擔心。國泰股價現升1.87%，報5.45元。

李永富在電台節目指，裁員並非唯一解決問題方法，被裁的人才被其他公司吸納，會形成人才被掏空，問題會在日後慢慢浮現，將來復蘇緩慢，影響更大。

日前網傳今日裁員逾1,000人，包括700名機師、400名包括人力資源部員工，為受傭不滿3年或未來3年將退休的員工，公司或會出售旗下國泰航空飲食服務公司（CPCS）或香港機場地勤服務有限公司（HAS）。國泰發言人其後回覆傳媒查詢時表示，公司正全面檢視營運，但不評論坊間傳聞。

國泰及旗下港龍早前未有申請第二輪保就業計劃，市場一直揣測正計劃裁員，故不參與要求要承諾不裁員的保就業計劃。

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