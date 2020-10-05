滙控變賭場｜滙控期權對沖成本超恒指3倍 海嘯後最誇張

滙控（005）股價今日曾經急升7%，收市漲4%，報31元，較早前創下的25年低位27.5元，已反彈超過12%，期權交易員正在消化10月份劇烈波動的可能性，紛紛買入滙豐的認購期權和認沽期權，一個月期的期權引伸波幅較9月中時大升34%。《彭博》數據顯示，與滙控掛鈎的1個月合約的成本，相對於恒指的相關成本已攀升至接近09年5月以來高位的水平，為恒指的3倍多。

滙控股價今年一度累積下跌超過五成，9月23日低見27.5元的25年低位，其後受到平保（2318）低位增持滙控的消息刺激，滙控上周一股價急升9%，隨之而來其股價波幅大增，股價今日一度升7%，如此波幅對於滙控來說甚為罕見，亦因此令對沖成本大增。

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