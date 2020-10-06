疫情工商｜銅鑼灣「樓上舖」Oliv全層4,000萬沽 「物流張」6年慘蝕逾3,000萬

本港市況淡靜，就連資深投資者亦要損手離場。其中由「物流張」張順宜持有的銅鑼灣銀座式商廈Oliv中層全層，最新勁蝕約3,152萬元或近四成半易手，料創下區內最大額樓上舖蝕讓個案。

市場消息指，銅鑼灣霎東街15至21號Oliv中層全層，面積1,933方呎，原業主最初叫價6,800萬元放售，及後累減2,800萬元或約41%，最新以4,000萬元易手。據土地註冊處資料，上述樓層由佰立有限公司於2014年1月，以約7,152萬元購入；按公司註冊處文件，公司秘書登記為張順宜，而公司董事則為張順吉。

換言之，張順宜或相關人士是次沽售賬蝕3,152萬元，料為區內最大宗樓上舖蝕讓個案；該樓層6年間貶值約44%。

事實上，「物流張」近期亦陸續蝕放手上物業。市場消息指，旺角彌敦道724至726號漢英大廈20樓，面積約1,933方呎，業主最初以5,800萬元放盤，最新叫價4,280萬元放售，大減1,520萬元或約26.2%。據土地註冊處資料，上述全層由民福有限公司於2014年以5,280萬元購入，公司董事包括張順宜、張順吉、張順得等人。以最新叫價計，張順宜或相關人士料賬蝕約1,000萬元或約18.9%。

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