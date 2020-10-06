反科企壟斷｜眾議院小組謀蘋果、亞馬遜拆骨反壟斷 報告進入最後階段

《彭博》報道，一個由美國民主黨員領導的眾議院小組，正調查科技行業競爭情況，建議促使科技行業進行廣泛的重組，以制止大型科技企業如亞馬遜及蘋果其於自己平台銷售自家產品，報告建議一旦獲得通過，將可能形成科技行業數十年來最大的競爭法，亞馬遜、Google以至蘋果將面對拆骨的命運。

報道指出，相關指控及小組報告仍在草擬當中，內容有機會出現改變，而報告亦因CNBC作出有關Facebook的報道後有所延遲，亦未知會否獲得眾議院的議員認可。

該小組的建議，屬民主黨代表David Cicilline領導的眾議院反壟斷小組多年來的調查結果。相關探討正準備提供結論，因美國反壟斷監管機構正調查Facebook以及Google母公司Alphabet。

根據共和黨眾議院議員Ken Buck的文件內容，相關建議提及禁止科技公司進入不同業務領域，並促使這些公司拆骨變成多家公司，以亞馬遜為例，將阻止其於亞馬遜的平台銷售自家產品，而Google則不能同時擁有搜尋引撆及YouTube，蘋果不能於App Store銷售自己的應用程式，以圖透過立法令科技平台增加市場競爭，建議獲得Ken Buck的同意。

David Cicilline及Ken Buck均拒評有關消息。

相關消息曝光後，納斯達克100期貨走軟，最新跌13點，報11,456點，跑輸道指及標普500期貨。

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