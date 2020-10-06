全球樓行｜疫情拖累澳洲樓價 專家：較官方數據跌多一倍

澳洲《悉尼晨鋒報》日前引述2位專家指，悉尼樓市的實際表現或比官方數據遜色，估計當地樓價自4月起已下跌5%至10%。

參考澳洲統計局第二季數據，悉尼和墨爾本樓價下跌逾2%；房地產諮詢公司CoreLogic的樓價指數則顯示，悉尼6月樓價按季跌0.8%。

不過，墨爾本大學風險分析中心聯合總監Stefan Trueck估計，悉尼樓價自4月起已下跌6%，比官方數據多一倍跌幅；數據研究機構Digital Finance Analytics總監Martin North則估計，公寓和獨立屋樓價分別已跌10%和5%。

Stefan Trueck指，樓盤成交數據或許因武漢肺炎疫情而延誤，他指去年10月至11月有80%成交會公開，但過去兩個月卻只有60%公開，因此目前數據未能完全反映現況。樓市買家未能掌握市況好壞，只透過5月前的樓價數據作參考。

他認為，地產經紀想用最高價錢賣出樓盤，對目前情況過於樂觀屬正常表現，但現時澳洲面對經濟衰退、失業率上升、移民人數下降等問題，他對於澳洲樓市回復平穩這類説法存疑。昆士蘭銀行上周亦曾作出估計，澳洲全年樓價於最壞情況可跌12.5%。

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