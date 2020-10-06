獨家｜陳德霖一炮過斥千萬買灣仔商廈千呎單位：辦公室留作自用

金管局前總裁陳德霖參選2022年特首選戰消息甚囂塵上，雖然他極力否認設「競選辦公室」，惟種種迹像顯示他另有動作。本報查冊發現，其近月以1,080萬元購入灣仔一層面積近千呎商廈單位，未有申請按揭，是他多年以來首次沾手這類「辦公室」物業。

分析認為，陳德霖自離開金管局後，慣常在位處金鐘的金融學院辦公室工作，若果有「其他事情」需要傾談實屬不便；不申請按揭則可以與以前監管的銀行撇清利益瓜葛。

陳德霖及妻子陳唐芷菁持有「粵興國際有限公司」及「冠盈(香港)有限公司」兩間公司，過去30多年主要從事買賣物業（見下表）。後者註冊地址由陳氏大宅淺水灣豪宅，今年7月24日轉為灣仔金鐘商業大廈10樓AB單位。2019年宣佈「退休」的他，突然買入一層辦公室單位，確實惹人遐想。

本報記者前往直擊，發現大廈位於座落灣仔及金鐘港鐵站之間，對正軒尼詩道；惟大廈屬單枝「牙籤樓」，樓齡接近40年，未有當年任金管局總裁般在國金二期極具氣派大門口進入電梯大堂，只能從鄰近上海商業銀行後巷側門進入，相當隱秘。

電梯大堂外水牌「留白」，未有顯示10樓設甚麼公司，惟3樓正是行政會議成員湯家驊所設民主思路總部，意味兩人成為「鄰居」。記者到達該單位後，發展原來該大廈幾乎是一層一單位，正在裝修未能進入，但門外設有電子鎖，頗符合其「金融科技」性格。根據資料，該單位面積約1,040呎，享城市景。

翻查資料，金鐘商業大廈該層單位由「冠盈(香港)有限公司」於今年5月18日以1,080萬元正式買入，交易溢價約14%，同年6月17日「光速」完成交易，未有申請按揭。值得注意的是，金管局於8月即時放寬非住宅按揭成數，對於商廈成交及價格有頗大支持作用，陳德霖今次入市眼光相當準確。

本地傳媒周一引述政圈風聲，指陳德霖正磨拳擦掌著手籌組競選辦公室，惟「消息人士」解畫指現在距離特首選舉還有很長時間，即使有心去馬都不會在此時成立「競選辦公室」，等於做鏢靶俾人射死。本報向陳德霖詢問買入「辦公室」原因，是否希望用作未來競選辦之用，陳德霖僅確認辦公室是自用。

浸大新聞系講師呂秉權指，目前距離下屆特首選舉只有不足2年時間，估計有意參選的候選人亦差不多是時候「有所動作」，除了要爭取政商界支持，亦要與泛民溝通及建立公關形象，故時間上其實比較急趕。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照就指，陳德霖出任金管局多年，人工冠絕全球主要央行行長，相信「full pay」買入一層辦公室絕對不是問題。此外，陳德霖本身監管銀行，加上對政治有高敏感度，相信不於銀行承造按揭亦為避嫌。

另外，有傳陳德霖找來一名熟悉財金系統的法律界人士掌舵，並引述該人士在行內有「金毛獅王」之稱，是一間著名國際律師行合夥人，擅長公司融資領域，且長期處理中國業務，在內地有一定人脈，而且曾任多項重要公職，近年出任智庫高層。

據本報了解，所謂「金毛獅王」實際是頭髮花白、陳德霖創辦的智研究中心副主席李金鴻（Lawrence Lee），他為Baker McKenzie律師事務所香港及中國辦事處主席和合夥人，與歐洲央行行長Christine Lagarde熟稔，兩人緊密工作20年。他先後出任多項公職，包括證監會轄下委員會、貿發局轄下委員、醫管局成員等，與陳德霖相當老友，不時貢獻人脈。

現年65歲的陳德霖，於1970年代加入政府做政務主任，1993年金管局成立時出任助理總裁，曾在亞洲金融風暴中「打大鱷」一役擔當重要角色。他於2005年短暫離開官場，協助曾蔭權競逐連任特首，之後出任渣打高層，不到兩年即回歸政府出任特首辦主任，2009年任金管局總裁，歷年都被視為特首黑馬人選。

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