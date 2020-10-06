醫療保險｜保聯推「標準核保問卷」 疾病披露期5年為上限

保聯推出《個人償款住院保險核保問卷標準化的最佳行業準則》（《標準核保問卷》），供保險公司自願採用作核保之用。

保聯指，醫療保險近年日益普及，個人醫保保單數目平均每年增加近 15 萬張，受保人數累計超過 280 萬。考慮到大眾對個人醫保的需求日增，以及為方便市民投購，業界認為有必要推出簡潔清晰的標準核保問卷，使投保人更易理解和作答。

保聯轄下的醫療保險協會於2019年初開展核保問卷標準化的工作，制定指導原則、設計問卷範本，以界定申請個人醫保時，消費者必須披露與健康相關的資料範圍。標準問卷統一不同核保問題的遣詞用字，並限制核保問題的範圍；使用顯淺易明的用語及格式，於大部分問題中，投保人只需回答「是／否」；清楚闡明申請人需要披露的資料，在必要時，才會要求申請人提供額外資料；並縮短大部分與已存在疾病相關問題的披露期，以5年為上限。

醫療保險協會主席李蓉女士表示，保聯致力提升業界的透明度、推廣良好市場慣例，從而增加公眾對保險的信心。問卷經過精心設計，不論是問題的範圍，還是披露的時限都合理有據，任何人都能精準明確地一一作答。為鼓勵更多公司採用標準核保問卷，保聯將為保險中介人提供適當的培訓課程，並加強公眾教育。

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！