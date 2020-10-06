石澳豪宅｜怡和石澳大班屋重建為單幢式豪宅　市場估值呎價最少6萬元

位於香港島東南端的石澳「大亨村」即將再添新豪宅別墅。怡和前大班西門．凱瑟克（Simon Lindley Keswick）持有的南區石澳大浪灣道9號大班屋，於今年4月獲批建築圖則，7月批出拆樓紙，將透過香港置地發展，建成1.5萬方呎樓面面積的單幢式豪宅，市場估值約9.18億元，即呎價高達6萬元。

項目位處石澳大浪灣道9號，屬怡和前大班西門．凱瑟克所有，將由凱瑟克家族及怡和持有50.4%股權的香港置地，發展為1幢1層高，總樓面面積15,306方呎的豪宅。

萊坊執行董事林浩文指，相信項目落成後，將會吸引內地超級富豪爭奪，估計落成後物業最少估值9.18億元，呎價約6萬元，但相信享有盛譽的獨特地理優勢，會以更高價錢成交。

位於香港島東南端的石澳有「大亨村」美譽，區內居民非富則貴，當中包括騰訊主席馬化騰，居於大浪灣道13號；「超人」李嘉誠次子李澤楷居於大浪灣道12號；嘉華集團主席呂志和居於石澳道4號；以及已故船王包玉剛第二女婿，前九龍倉集團董事局主席吳光正分別持有石澳道18號及大浪灣道22號。

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