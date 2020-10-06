中美角力｜中芯絕地反彈8% 中軟憧憬華為國產化 大手上板急升9%

中芯國際（981）周日發公告指，確認其供應商收到美國商務部出口限制通知，昨日股價下跌近半成，一度創6月以來低位16.74元，跌穿250天線後獲得支持，今早錄得超賣反彈8.6%，報18.76元，成交5.4億元。

華為與中芯同被制裁，惟以華為作為最大客戶的中軟國際（354），今早以5.23元錄得9,730萬股大手交叉盤交易，作價較前收市價5.5元折讓4.9%，刺激股價急升8.7%，報5.98元，連同配股上板成交6.17億元。

中軟國際為收入側重華為的軟件外包公司，今年收入及盈利增長約一成。市場憧憬華為國產化有利大陸供應商，加上刺激股價造好。

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