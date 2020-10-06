疫情商機｜邱達昌旗下遠東推保管箱服務 搶銀行生意 月費最平218元

遠東發展（035）於荃灣自置物業推出首間私人保管庫「遠東保庫」，將在傳統保管箱服務上引進智能保安科技，結合實體及生物認證技術。集團董事總經理孔祥達表示，由於近年各大銀行相繼結束或縮減保管箱業務，導致保管箱供不應求，客戶通常需要輪候5至7年，遠東於是針對市場需求，計劃在本港數個地段開展保管庫網絡。

遠東保庫的智能保安系統採用人臉識別、掌靜脈識別及實時二維碼條碼等，為充分保障個人私隱，客戶只需在註冊時出示身份證明文件，無需透露存放於保管箱內的物品內容，而保管庫內所有鑒賞室均不設閉路電視監控，亦設智能燈光系統及24小時保安服務。該保庫提供約4,500 個、六款不同尺寸的保管箱，每月收費為港幣218元起。

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