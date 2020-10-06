疫情樓市｜太古城2個月劈價180萬元 三房戶減至1,370萬沽

指標屋苑鰂魚涌太古城，中原地產趙鴻運表示，屋苑景天高層B 室 ，實用面積649方呎，屬三房一套房單位，向北望池園，剛以1,370萬元成交，實用呎價2.1萬元。業主於今年8月底以1,550萬放盤，於上月中減至1,500萬元，再於本月初減至1,450萬元，最終以1,370萬售出，累減180萬元,減幅超過一成。業主於2010年以348萬元買入，相隔十年，賺1,022萬元。本月屋苑暫錄8宗成交，平均呎價19,389元。

啟德嘉匯一房770萬沽 首宗帳面「見血」個案

半新盤頻頻錄蝕讓，啟德地皮源源不絕供應，區內私人住宅率先錄損手二手成交。嘉華國際(173)發展的啟德嘉匯，一房單位上月以770萬元售出，單是帳面已較3年前購入價蝕逾6萬元，連同其他購入成本，料蝕約43萬元。

土地註冊處資料顯示，啟德嘉匯低座7座高層E室，實用面積358方呎，一房單位，上月以770萬元售出，實用呎價21,508元。

原業主於2017年7月斥776.2萬元購入，剛過三年額外印花稅(SSD)期，是次沽出，帳面已蝕約6.2萬元，據悉為該盤首宗帳面要蝕錢個案。若計及購入成本，如釐印費及佣金，料損手約43萬元。

麥花臣匯一房連使費 實蝕約105萬元

九建(034)發展的旺角麥花臣匯1B座中層F室，實用面積367方呎，一房間隔，新近以700萬元成交，實用呎價19,074元。原業主於2015年以742.4萬元購入，帳面損手42.2萬元，連同使費則實蝕約105萬元，蝕14%。

恒基地產(012)準備短期內開賣元朗洪水橋新盤之際，同區由長實地產(1113)發展的娉廷，新近錄蝕讓成交，呎價跌穿1萬元。

位於屏葵路的娉廷，整屋苑總數建有達41幢洋房，其中一幢雙號屋，實用面積1621方呎，連一個345方呎花園、387方呎天台及145方呎前院，屬於4房間隔，

上月獲買家1,600萬元承接，實用呎價僅9,870元。原業主於2016年斥資1,843.5萬元一手購入，單是帳面，持貨4年已蝕243.5萬元，蝕幅13%，若計及購入成本包括釐印費及佣金，料損手達328萬元。

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