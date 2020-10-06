商場空置率升　核心區高逾一成

【本報訊】自「封關」以來，訪港旅客人數按年大跌近99%，本港零售市況反彈乏力，相關價格持續偏軟。第一太平戴維斯最新發佈第三季零售租賃報告指，本港零售租金季內跌幅收窄，其中部份優質街舖租金按季跌2%；惟不少商場租戶棄租離場，相關空置率呈上升趨勢，有核心區商場近月空置率更攀升至10%以上。

此外，該行整合本港40個商場的貿易及租戶組合數據顯示，商場整體空置率由2018年9月的2%，增至2020年9月的7%。其中以新界區商場空置率最高，高見12%，至於部份以內地旅客消費為重心的核心區指標商場，如尖沙嘴海港城等空置率亦較高，近月已攀升至10%以上。該行表示，現時本港零售市場轉以本地客為主，並由奢侈品轉向中端及民生類消費，預料需待通關後，零售業才有望復蘇。

旺角舖劈價1,900萬沽

商舖價格未見回升，不少業主劈價沽貨，有投資者出動「撈底」。其中旺角花園街108號地舖連入則閣樓，面積合共1,800方呎，原業主最初叫價5,000萬元放盤，新近劈價1,900萬元或約38%，至3,100萬元成交，呎價約1.72萬元，新買家為盛滙商舖基金。據悉，舖位目前由銀津點心餐廳，以月租7.1萬元承租，租金回報約2.8厘。原業主於1985年7月以127萬買入上址，持貨35年，賬面獲利2,973萬元或23.4倍。

盛滙商舖基金創辦人李根興指，上述舖位成交價屬低位，料高峯期時市值可達6,000萬元，加上看好未來該地段發展，因而選擇入市。李續料，舖市直至明年初將持續低迷，或需至明年第二季才有望觸底回升， 故相信目前為入市好時機，而其商舖基金今年已成功購入7間街舖， 涉資約1.5億元，料年底前將再斥近1億元購入5至6間舖位。