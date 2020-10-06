美股三件事｜美股盤前靠穩 觀望鮑威爾發言 科網巨企受壓跌0.5%

1.三大指數期貨窄幅上落

隔晚美股因美國總統特朗普出院大反彈，惟今日市場焦放在聯儲局主席鮑威爾的經濟前景發言，三大指數期貨窄幅上落，道指升110點或0.4%，最新報28,106點。

科技股則受制眾議院有意重組科網巨企如Apple、Amazon、Facebook及Google等，其盤前股價分別跌幅介乎0.5%，納指100期貨跑輸大市跌0.2%。

2.半導體大幅跑贏大市

追蹤晶片股的費城半導體指數（SOX）隔晚急升3.35%，30隻成份股全線向上，表突出的包括AMD、台積電（TSM）及Nvidia（NVDA），各自抽升4至5%。

至於周一舉行GPU技術大會的Nvidia，公佈一系列AI應用路線，股價盤前繼續有承接升1.5%。

3. 軟件股盈喜潮？

繼Twilio（TWLO）後，再有軟件股出盈喜。主攻數據分析的Alteryx（AYX）調升第三季業績指引，最新預期為1.26億美元至1.28億美元，增加大約11%（原本︰1.11億-1.15億），相等於按年增長22%至24%，股價盤前升超過兩成。

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