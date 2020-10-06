投資一周｜K型股市炒個股（周顯）

10月的第一個交易日，升了308點，即1.32%，但別忘了，9月累跌了1,718點，整個第三季（7、8、9月）跌了968點，全年則跌了4,730點，情況實在麻麻。

全世界都因新冠疫情，經濟狀況大壞，只是美國的貨幣金融最強，因此也最有能力實施量化寬鬆，頂住股市。

量化寬鬆後的流通性，難免有一部份走到全世界，因此香港、台灣、新加坡等等地方，都持續有資金流入。當然，這些都是美國人用剩的「水尾」，但數目也非常龐大，足以撐住資本市場。

香港問題在於，資金雖多，但有太多大型新股上市，扯乾資金，四叔李兆基說過：「貨多價不爽」，大市不升，正因如此。

恒指雖然沒升，不過不少人說，大市反彈，不是V型，而是K型，即是只炒個別板塊。看香港的情況，部份新經濟股票如中芯（981）、美團（3690）、小米（1810）、阿里巴巴（9988）等等，仍然輪流熱炒，雖然炒完有時會暴跌，但最少叫做炒過、有成交、有人贏有人輸吖！

周顯

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