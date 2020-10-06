樂活道｜結構性統戰（藍友斑）

子華神在2003年的《冇炭用》中用冷嘲熱諷的方式，說明甚麼是「結構性失業」，當中的黑色幽默大家上網重溫即可，我在此不贅。想不到17年後的今日香港，整個市面因為疫情、中美貿易戰再次面對同一陣痛。

話說我旗下投資的公司，當中有一間專做獵頭，最近跟拍檔們開會，他告訴我招聘市場推廣職位時，收個人履歷收到爆信箱，當中應徵者大致能分為三類：航空業、餐飲業、酒店業。這三個行業在疫情之下是裁員重災區，現在隨手打開招聘網站，便得到一大堆空姐空少的履歷。但這部份大家都知道是陣痛，並非行業的結構性問題，一旦疫情解除，這三大行業相信會起死回生。

然而經過這次大洗牌，我比較相信香港的金融人才將會面對結構性轉型，這是國策問題；中國致力打造內地一線城市成為金融中心，雖然大家笑了很多年，但這是國策，上大人將會篤而行之。

如無意外，香港的金融機構如果想繼續做大陸生意，將會減少在香港營運的成本，嘗試加大投資深圳或上海，行雙軌制的辦公室模式。

香港的金融人才要到內地工作，首先要有心理準備克服水土不服的問題，其次是大部份內地公司都會審視人才的背景，如果有一部份香港金融人堅拒返大灣區，那麼就會失去工作，這是金融行業的結構性轉變。

我其中一位好友是非常資深的商業律師，專搞上市申請，稱得上是本地龍頭，他悄悄的告訴我即將回到內地一間大律師行工作，有錢使得鬼推磨；另一個來自家族式經營的私人銀行企業家，也告訴我最近獵頭邀請她回內地金融市場工作，原因係現在大多數國內公司，對在香港開設辦事處心存疑惑，但他們擺明車馬想請香港的相關人才，只是目前香港和內地仍然未能通關，但深圳去上海就不用隔離，於是重金禮聘她到上海工作。

早排管理6萬億美金資產的美國基金巨頭Vanguard計劃撤出香港和日本市場，並將亞洲總部轉移上海，這是香港實施國安法後，震撼財金市場的一大巨人轉身。

觀乎中國共產黨的歷史，在非常貧窮的時候便精於統戰，統戰的方程式非常直接，就是先給人才宏大的遠景，這一點對於開國時的理想派知識分子非常有效；但過了70年，國家財雄勢大，也不給你甚麼思想教育了，直接用錢買走你，由共產主義的烏托邦，直接變成資本主義的Money Wins。

藍友斑

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