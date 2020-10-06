零售市況｜Gucci母企出售Puma 5.9%股權● 全球最大乳酪製造商盡沽益力多持股

經營多個奢侈品牌包括Gucci的開雲集團（Kering）今日（6日）公佈已出售德國體育用品製造及零售商Puma的5.9%股份，涉資約6.56億歐元（約59.9億港元），作價相當於Puma每股股價74.5歐元，

開雲於2007年以53億歐元收購Puma，至2018年向集團股東派發70%Puma股份。交易完成後，開雲集團持有Puma股份減少至9.8%。開雲已與投資公司Artemis達成Puma股票禁售協定。

據《彭搏》報道，總部位於法國、全球最大的乳酪製造商達能集團（Danone）以投標方式，正向市場出售集團餘下的6.61%益力多股權，涉資約600億日圓（約44億港元）。達能已於2018年以約124億港元，出售其手持益力多三分之二的持股，以改善其負債比率及披資於加快業務自然增長。

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