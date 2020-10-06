全球樓行｜英國樓市升溫 建造業PMI增速為5年最快

《金融時報》報道，近日英國樓市升溫，建造業活動9月出現強勁反彈，令當地經濟在疫情封鎖期間仍得以復蘇。

市場調查機構IHS Markit公佈英國採購經理指數（PMI），其中建造業PMI指數由8月的54.6升至9月的56.8，連續第四個月超過50%榮枯線，而且指數增長速度為5年內最快，意味行業活躍度急升。

自英國7月推出印花稅優惠和放寬封鎖措施後，市場對英國物業的需求急升，其中商業項目的增長速度為兩年內最快，惟基建項目則連續兩個月下跌，錄得自5月以來最大跌幅，IHS Markit經濟學家Eliot Kerr指，住宅和商業項目的增幅，足以抵消基建項目的跌幅。

武漢肺炎疫情爆發大半年，歐元區內多國的建築工人都面臨失業，英國建造業情況明顯勝過鄰近國家，歐元區PMI指數為47.5。

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