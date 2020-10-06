MyGut者言｜遵理名師潮文和教育股（徐家健）

提起教育股，一般財經版讀者只會聯想到內地教育股及其面對着的政策風險，彷彿所有教育股不是A股便是H股。最近一篇名為《從補習邪教化說疫情的貢獻》的本地補習界潮文，卻提醒我們香港從來就有補習天皇，而靠這些天皇撑起的本地教育股板塊，因為疫情打擊可能已起了結構性的變化。這篇出自遵理名師Cliff Yeung的文章，暗批同行一直以「邪教式」授課，透過裝模作樣的歪歪思維加上現場氣氛的感染力去吸引學生。一場疫情，live堂轉網上課程卻為社會帶來打擊這邪教式補習的好處云云。

最有趣的，並非這位名師跟我一樣都是讀經濟科的，而是他暗評的不但不是其他補習學校同樣教經濟科的市場競爭者，他針對的竟然是同一公司旗下教授其他科目的補習導師！由此可見，本地教育股板塊在疫情打擊之下，主要競爭已由幾間著名補習學校之間的敵我矛盾，轉為汰弱留強之後同一間補習學校之內的內部鬥爭。是的，今年補習學校倒閉時有所聞，近日更有教育股公佈全年虧損過億。可想而知，疫情過後本地補習界三分天下的競爭局面將可能出現另一番境象。

Babe質疑：「人教書你教書，點解你唔係名師？」我尷尬：「張五常都當選過最劣教授，我畀末日博士挑機話我三流教授，證明我至少同歪歪思維一樣咁受歡迎啦。」女友再質疑：「咁大教授當年寫壹仔收幾錢隻字？」我更尷尬：「呢個欄My Gut唔賣桔，寫嚟主要氹你開心。邪唔邪教我唔知，最壞嘅時代寫教育股，都想係想話你知股壇有患難見真股，情場亦係患難見真情。」

徐家健

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