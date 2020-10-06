高銀救亡｜擬作價143億出售總部 債權人代表發信：佢冇權

債務纏身的高銀金融（530）上周遭接管人（Receiver）委託萊坊成為獨家代理放售高銀金融國際中心抵債，雖然高銀隨即稱已訂立臨時買賣協議把該物業以143億元有條件售予獨立第三方，但接管人保國武（Cosimo Borrelli）昨日發信（圖）指高銀無權出售高銀中心，該交易陷入羅生門。高銀接受本報查詢時只稱不回應事件，但前此有報道指高銀並不同意出售物業。

保國武於本周一(5日)就高銀公布上述143億元的臨時買賣協議一事去信萊坊，表明接管人並無同意過亦未被諮詢過上述出售。指高銀及其附屬公司成美及Goal Eagle，無權出售有關物業，並稱接管人是唯一授權代表控制賜譽（Smart Edge）及賜譽持有的高銀金融國際中心，重申萊坊為獨家代理，負責招標出售該全幢商廈事宜，不會受高銀所公佈的臨時買賣協議影響。

高院於9月25日裁定，接管人有權行使於2019年4月10日訂立的抵押協議，及票據的股份押記，並確定接管人為賜譽的董事，直至法院頒令或其他方式將他們合法免職為止。但高銀當時稱，接管人獲委任仍存在爭議，並受到多項法律程序的挑戰。

高銀金融國際中心是高銀於2011年合組財團以約34.32億元爆冷擊敗多家藍籌發展商奪得，每方呎樓面地價超過4,026元，及後發展成為其總部物業。高銀今次被迫出售總部物業，源於公司去年把高銀金融國際中心轉按予由德銀安排的信託發行金額為68億元的今年10月份到期的債券。

高銀欠債逾百億元，今次淪為銀主盤的高銀金融中心已多次被抵押尋求融資，包括最新集團確認獲得長實牽頭洽商87億元融資，市傳亦以高銀金融中心作抵押。高銀上周指，已與未有具名的「獨立第三方」訂立臨時買賣協議，以總代價143億元出售賜譽，但未有透露該獨立第三方之身份和買賣詳情。

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