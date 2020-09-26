滙控漲4%　領港股曾破24000

【本報訊】港股在四日長假期後勢頭向好，雖然兩萬四關得而復失，全日仍升逾300點。恒指高開580點後持續受制24000樓下，至低位獲買盤吸納推升逾300點；最終收報23767點，揚308點或1.3%，重上10天線（23639點）；H指報9447點，升50點或0.5%。

滙控期權引伸波幅累升34%

北水續休市，大市成交仍錄925億元。港股全日沽空金額為154.35億元，沽空比率16.67%。

藍籌股普遍向好，沉寂多時的滙控（005）升4%，收報31元；友邦（1299）獲高盛升目標價，漲3.7%至78.7元；騰訊（700）漲2.6%至525元，三股成升市火車頭，合共貢獻恒指218點。滙控盤中一度急升7%，收市價計自早前的25年低位27.5元，累計反彈逾12.7%；波幅之大導致對沖成本增加。

據彭博報道，期權交易員為消化10月份劇烈波動的可能性，紛紛買入滙控認購期權及認沽期權，1個月期的期權引伸波幅較9月中時急升34%；與滙控掛鈎的1個月合約成本，相對於恒指的相關成本已攀升至接近2009年5月以來高位水平，多於恒指超過3倍。

科指報7092點，微升4點或0.1%。阿里（9988）升2.3%、美團（3690）及小米（1810）均揚1.7%。阿里獲大行唱好，大和稱阿里雲及菜鳥網絡轉勢，及新推變現工具如Super Videos等，可推動集團客戶管理收入（CMR）增長；該行對其目標價由294元上調至348元，評級維持「買入」，又上調2021至2023財年盈利預測2%至5%。