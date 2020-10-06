疫情工商｜戴德梁行：商廈空置率升至11.5% 近15年新高

本港第三波疫情漸趨緩和，經濟需時復蘇，寫字樓及商舖價格持續受壓。戴德梁行最新發表本港第三季寫字樓及零售租賃報告指，相關租金跌勢持續，其中商廈租金以中區、灣仔或銅鑼灣等核心區跌幅最大；另整體商廈空置率升至11.6%，創近15年新高。商舖方面，銅鑼灣區空置率新近錄得13.2%，再創新高。

疫情加上中美角力等不明朗因素影響，本港經濟疲弱，不少核心區商廈租戶退租，相關租金持續偏軟。戴德梁行發佈報告指，本港甲級寫字樓租金首三季跌約13.9%，其中以中區及灣仔或銅鑼灣區跌幅最大，分別按季跌6.3%及5.2%。此外，寫字樓負吸納量升至170萬方呎，而各區尋頂租樓面面積達62.6萬方呎，按季升8%；帶動相關空置率攀升至11.6%。該行續料，今年整體寫字樓租金將最多跌21%，其中中區則跌最多兩成半。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝指，經濟未見復蘇迹象，市場需求疲弱，預料「去中環化」現象持續，中區商廈租金至年底或再跌最多一成，而明年整體寫字樓價格或將持續下調。

受疫情「封關」影響，訪港旅客人數大減，零售市場首當其衝。戴德梁行報告指出，雖然第三季商舖租金跌幅收窄，但市況反彈乏力，各區相關空置率均升至雙位數字，其中以銅鑼灣為重災區，空置率由上季7.9%升至13.2%，屬歷史新高。戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威表示，疫情對市場的影響大部份已反映在現時租金跌幅上，加上業主目前均持觀望態度，未有意欲大幅劈價招租，相信核心區租金將不會有大跌幅，預料零售市況最快明年第二季才有望復蘇。

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