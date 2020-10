保理保你｜拆解BNO Visa居住要求（金堅）

筆者身邊有不少朋友打算透過BNO Visa 「5+1」帶同子女移民英國,主要目的是為了下一代能取得英國國籍。最常見的問題是兩夫妻要怎樣才能滿足居住要求? 很多夫妻打算其中一人留在英國陪子女讀書,另一半就繼續在香港賺錢。雖然具體的移民細節要等到明年1月才出台,但筆者嘗試從今年7月出台的BNO Visa Policy Statement和現在的英國移民條例,再加上曾經諮詢過英國律師的意見,希望可以整理出一些邏輯供讀者參考。

根據BNO Visa Policy Statement 的第六頁中的 “Conditions and entitlements”,當中有一點非常重要:

“the ability to apply for settlement(indefinite leave to remain) in the UK after five years' leave under existing rules, and to apply for UK citizenship after 12 months settlement under existing rules and application processes......”

條文中強調要根據現行規定(existing rules)辦理,究竟現行規定是甚麼?筆者在英國官方網站的 “Live permanently in the U.K.” 找到相關條款:如果子女住滿5年,可以申請ILR(indefinite leave to remain),即永久居留權 Permanent Residency,子女獲得ILR,並且再住一年,便可以申請入英籍。關鍵在子女申請永居權時,條件是其父母必須同時是有永居權,即夫妻兩人都要住滿5年,每年不得離開英國180日以上。除非其中一人已經死亡或有離婚等合理原因。

這是一個很要命的要求,除了要夫妻一同放棄在香港搵銀外,還因為兩人每年都不能離開英國180日以上,就會雙雙成為英國的稅務居民,兩人全球的收入將被徵英國稅,包括在香港的租金和股息、債息等收入都要付英國稅。這是一個很頭痛的問題,筆者知道已經有人打算用離婚、分居等各種方法去「鑽空子」,其實這樣做又要面對其他風險。畢竟到時批與不批,完全由英國政府決定。最後還想提醒一點,如果要入籍正式成為英國人,居住要求更高:申請入籍前5年,每年平均不可離開英國3個月。如果只想拿個永居權就算了,那就需要在獲得永居權後平均每兩年回英國一次,否則你的永居權有可能被英國政府取消!

具體居住要求要等明年1月才可確定,以上的分析是根據已知的情況作出。總之一句:「小心睇路」。

金堅

golden.kin88@gmail.com

