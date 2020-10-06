國泰資源重組｜飛機餐外賣停送東涌住宅區 改由Asia Miles網站訂購

國泰（293）旗下國泰航空飲食服務 （Cathay Pacific Catering Services）的自有品牌Deli-Delight表示，由於公司資源重組，即日起Deli-Delight餐盒外賣服務將不再送往東涌住宅區，不過，東涌居民仍可經Asia Miles網站訂購晚餐餐盒。

Deli-Delight表示，東涌住宅區的客戶可以透過Asia Miles網站購買由Deli-Delight提供的晚餐餐盒，外賣會直接送到客戶的外賣地址，送餐區只限特定的東涌住宅區。

據Asia Miles網上訂餐頁面，東涌住宅區外賣套餐價介乎81元至109元，價格與早前針對航空同業推出的外賣套餐價39元有明顯差別。國泰於今年7月正式推出午市外賣餐盒供機場地區工作的人士，服務其後擴展至晚市及東涌住宅區。

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