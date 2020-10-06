新股狂熱｜嘉和生物超購1246倍 一手中籤率僅3%

生科股嘉和生物（6998）公佈配發結果，公開發售部份錄約1,247倍超購，一手中籤率低至3%，認購180手方穩獲一手，股份以24元上限定價，每手500股，本月7日上市。聯席保薦人為高盛、摩根大通及Jefferies。

扣除全球發售應付的包銷費用及開支後，嘉和生物淨集資26.93億港元，當中逾6成用於核心產品研發及商業化等。

嘉和主要研發腫瘤及自身免疫藥物，其上市前投資者包括持35.59%股權的高瓴資本、淡馬錫控股等。截至今年首3個月，嘉和虧損進一步擴大至1.42億元，去年同期虧損為7,432萬元。公司研發開支由去年7,035萬元增至1.1億元。

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