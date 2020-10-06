全港首隻｜傳三星資產擬推亞太區房託ETF 料下周四上市

市場消息指，三星資產將推出全港首隻純追蹤房託基金（REITs）的交易所買賣基金（ETF），覆蓋亞太區（包括日本）30隻REITs，預計下周四（15日）上市。

香港上市的REITs擁有不同類型的收租物業，當中以領展（823）最為人熟悉。根據《房地產基金守則》，REITs要把至少九成賺到的錢作為股息分派給投資者，一直深受投資者歡迎。但疫情持續，影響租金收入及物業估值。

事實上，香港有ETFs持有多隻REITs。以未來資產的恒生高股息率ETF（3110）為例，追蹤恒生高股息率指數，成份股有置富（778）。力寶專選中港地產ETF（2824）亦追蹤中港兩地的房地產開發商及REITs。但兩個ETFs的交投十分疏落，3110今日（6日）成交額只有4,824元，2824今日零成交。

三星資產為韓國最大的資產管理公司，2007年進軍香港。目前有2隻ETFs及4隻槓桿及反向產品在港交所（388）上市，當中三星標普高盛原油ER期貨ETF（3175）曾因突然轉倉引發爭議。

三星資產表示，不評論市場傳聞。

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