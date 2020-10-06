收市閒情｜Package Lau新歡的勵志故事（千頌C）

世界係奇妙嘅，你又點諗到有份為劉鳴煒帶來「Package Lau」呢個外號嘅嗰位小姐，最終會成為佢新一任女友。

同時，如果唔係呢單新聞，都醒唔起香港曾經有一間初創，可以話係本土共享經濟先驅，佢個名叫——Carshare。

話說Package Lau新任女友簡雪忻（Joyce），早五、六年前都不時接受訪問，不過當時佢係用startup創辦人身份。Joyce大學畢業後，2013年同朋友創業，開汽車共享平台Carshare，業務簡單易明，就係汽車共享，出租私家車平台。

英國名牌大學畢業，返香港零工作經驗「毅然」創業，投身創科、食正當時得令嘅「共享經濟」、2年後拎seed round funding 400萬元、到15、16年搵到比亞迪（1211）合作，不時出席大小論壇分享創業之道……睇到呢度，好多人都會話「好勵志呀！」。不過之後兩年近乎零曝光，到再一次見報，就係19年Carshare被爆拖保費，然後沒然後，執笠收場，令呢個創業勵志故事，經過六年正式落幕。

搞startup做生意，的確為年青人喺一個無咩出路嘅社會，帶來丁點希望。香港每年好多新startup冒起，但事實亦有大量startup悄悄消失。

香港搞生意，本來租金、人工呢類基本開支，已經貴過人，而家更加要面對香港國際地位不保問題。隨着中共通過「港版國安法」、美國取消香港特殊待遇，香港兩制變一制，「香港」兩個字已經唔再馨香，唔少startup朋友同我講：行出去pitch，同人講總部係香港？一開口已先輸一半。

新錢難搵，又要照顧埋原本金主心情。朋友檔startup，上年運動期間有參與罷工，於是中資投資者就發爛渣，要撤資盛盛，搞咗一輪咪畀佢走囉。結果過一排睇新聞，就爆出呢間中資金主爆煲消息。簡單來講，即係冇錢使，搵朋友檔startup撳錢。

Startup本身就係一個燒錢產業鏈，外資水唔肯入、中資水又慢慢斷，沒有錢，如何玩呢一個燒錢嘅遊戲？靠local VC fund又幫到幾多？香港作為國際金融中心，但startup就係難拎國際資金，後生仔嘅創業路，進一步地走得艱難。

創業係難，而Joyce做生意雖然亦失敗收場，但佢嘅二次投胎嘅勵志故事才剛開始。Package Lau作為青年發展委員會副主席，我哋見到嘅係，佢絕對沒有放棄年青人，更以身作則，對年青人加以照顧，相信Joyce以為大把機會，喺劉公子身上，學到唔少營商妙計，如：去海洋公園做瑜伽。

千頌C@堆填區

http://fb.com/winbigwok

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！