物業強拍｜鄧成波家族申3.86億強拍葵涌工廈

雖然舖王鄧成波多次傳出財困，過去兩年間不斷放售旗下物業，上月更標售荃灣汀蘭居及中環詹氏商業大廈，市值逾32億元。那邊廂傳出財困消息，這邊廂繼續投資收購物業，最新土地審裁處接獲今年第30份強拍文件，申請強拍葵涌永基路26-30號永昇工業大廈，拍賣估值逾3.86億元。

項目為葵涌永基路26至30號，佔地面積約2.2萬方呎，現址為樓高約11層的工業大廈，自1979年落成至今，樓齡約41年。最新向土地審裁處申請強拍，物業估值為3.86億元。

由於兒子鄧耀昇成立Stan Group後致力轉型，主攻酒店及餐飲行業，因此近年收購不少工廈項目重建，惟適逢百業蕭條，年內沽售值百億元的物業，更需要年屆87歲的波數親自出山處理。

城市規劃｜第一集團申長沙灣千禧大廈放寬地積比

政府積極推行活化工廈政策，不少發展商積極改劃旗下物業。其中今年積極改劃旗下工廈的第一集團，最新就長沙灣長沙灣道924至926號千禧大廈，向城規會申請放寬地積比，令地盤總樓面面積增加至17.22萬方呎。

項目地盤面積近1.2萬方呎，申請人申請將原本12倍地積比放寬至14.352倍，令總樓面面積增加至17.22萬方呎，計劃重建為1幢27層高的新式工廈。申請人指，規劃亦會沿著甘泉街和長沙灣道劃設2米寬的「非建築用地」地帶，以擴闊現有行人路。

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