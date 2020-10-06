曾淵滄專欄｜特朗普出院推高股市（曾淵滄）

特朗普出院，美股回升，也利好港股。特朗普出院後公開說，新冠肺炎並不可怕，很可能他將以總統行政命令的方式下令全國復工，取消各種各樣的限聚令，他會告訴美國人，新冠肺炎只是另一種流行感冒罷了，美國每年感染流行感冒的人肯定多過確診新冠肺炎。美國3億人口，每年死於各種各樣疾病的人也不會少，因此，死了20萬人的新冠肺炎並不可怕，他自己住院留醫3個晚上就可以出院，說明了這個疫情並不可怕。今後，特朗普會指斥民主黨人誇張疫情的可怕，導致美國經濟發展被拖累。

開始的時候，新冠肺炎在美國引起恐慌，特朗普甩鍋中國，之後，疫情在中國受控而在美國失控，民主黨開始全力攻擊特朗普抗疫不力，因此，現在特朗普最佳的戰略就是把新冠肺炎形容為流行感冒的一種，一點也不可怕，74歲的他留醫3晚就可以出院。估計特朗普會把「抗疫不力」的罪名轉化為「根本就不該為不可怕的疫情而犧牲經濟發展」。

今後3個星期，特朗普會努力讓美國全面復工，全面復工的訊息會推動美股上升，很有可能在大選投票前再創新高。

既然在特朗普口中，新冠肺炎並不可怕，因此再也不需要甩鍋中國，這也有助於改善現階段的中美關係，對已被特朗普下令封殺的中興（763）、中芯（981）及可能被封殺的阿里（9988）、騰訊（700）都有好處。

中國內地正在放假，但是，在香港上市的A50 ETF表現得很好，投機者將A50 ETF當成期貨來炒，先炒高以迎接黃金周過後A股重開高升。

這一次的黃金周，內地出遊的人次已超過5億，人人不能出國就穿州過省旅遊，展示出14億人口內循環的潛力。

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