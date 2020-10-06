新股│傳GIC 擬斥逾78億元認購螞蟻集團AH股IPO

螞蟻集團仍等候港交所（388）上市聆訊結果，但彭博引述消息人士透露，新加坡主權財富基金GIC Pte計劃斥資超過10億美元(約78億港元)，參與螞蟻集團IPO，GIC未有就報道作出評論。

消息指，淡馬錫和GIC正考慮認購螞蟻上海及香港兩地的新股股份，而中國社保基金計劃則計劃認購螞蟻集團A股股份。

尋求中港同日定價、同日掛牌的做法，由兩地交易結算程序不同，最終或在定價後6個交易日（T＋6）才掛牌，較港股IPO一般T＋5為長。

螞蟻集團的科創板上市申請已獲內地監管機構同意，但本港仍未有成功闖關的消息，但預計最快10月兩地同日上市。螞蟻集兩地集資規模達到350億美元，將會是自去年12月沙地阿美上市以來，全球集資規模最大的IPO。

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