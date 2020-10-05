【操盤手札記】中美同現十月驚奇 - 割柑人

十月驚奇，接踵而嚟！首先係美國大選在即，總統特朗普染疫；然後係中國五中全會將至，中央巡視組原專員董宏被查！先講美國，特朗普冧莊之戰出現變數，姑勿論係咪選舉tactic，博彩市場賠率顯示，特朗普同對手拜登嘅當選機會率都下跌，反而副總統彭斯上升！

至於中國，董宏向來被視為國家副主席王岐山嘅親信，國慶假期突然落馬，有劍指王岐山之嫌。繼王岐山好友、以敢言見稱嘅前華遠地產董事長任志強，喺9月22日以經濟罪名被判監18年後，事隔十日，輪到董宏出事，反映中共權鬥加劇。五中全會，人事變動勢成焦點。

五中全會將於10月26日至29日召開，議程包括研究制訂「十四五」規劃，為中美角力下，未來5年中國發展戰略提供藍圖，對港股後市亦有啟示。周一，中國股市仍在放假，港股喺北水截流，少條水喉下，不跌反升，挾升1.3%，收23767，仍受制20天線24100關。

講到「十四五」，有望受惠嘅概念股如內需消費股、半導體股、太陽能股、軍工股，近月輪流炒作，上周假期前夕，A股軍工股翻炒，晨曦航空（300581）飆兩成、中天火箭（003009）同新余國科（300722）亦飆一成。軍工股幾乎全屬央企，本港上市嘅寥寥可數。

中國航空工業集團有23間上市公司，20間為A股，3間為H股，係軍工集團中資產證券化最高，達53%。一旦提高國防預算，最為受惠，尤其旗下中航工業（232）同中航科工（2357）。中航科工係港股中唯一經營航空高科技軍民通用產品同服務，該股周一升穿10天線，可留意。十月變數多，宜防守為主，短炒轉身要快。

割柑人