【聶股淘金】中長線賺息　恒生可取 - 聶振邦

恒指於9月累跌1,718點，是自4月以來錄得最大單月跌幅。其中恒生銀行（011）跌近6.40%，與2013年7月底收報113.30元接近，處逾七年低水平。在疫情下，集團仍維持每季派發股息一次，吸引筆者關注。截至今年6月底資產淨值約1,760.19億元，每股淨值約92元。

恒生9月30日收報114.10元，市賬率為1.24倍，參考過去五年之每年市賬率為1.57至2.05倍，反映現價偏低。平均值相對每股淨值為92元，得出每股合理值為161元，較114.10元之潛在升幅約41%。另外，截至今年6月底之倒數12個月的每股盈利約10.63元，對比114.10元之市盈率為10.73倍。

參考上述五個財年之每年最低市盈率為8.52至14.01倍，平均值為12.52倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為133元。集團於2011至2019年的九年間，每股股息介乎5.2至8.2元，平均值為6.2元。截至今年6月底之倒數12個月的每股股息為7.3元，相對114.10元，股息率為6.40%。參考過去五個財年之每年最高股息率平均值為5.33%，相對上述每股股息，計出每股合理值為137元。透過以上三重估值，均得出現價偏低的結論，適合有意中長線賺取股息的投資者進場。

聶振邦

華盛證券證券分析師

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