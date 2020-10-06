2035億大刁｜嘉信理財完成併購德美利證券 管理資產逾46萬億

美國兩大折扣券商完成合併，嘉信理財（Charles Schwab）宣佈完成收購對手德美利證券（TD Ameritrade）。兩家券商若合併後，管理總資產高達6萬億美元（下同，約46.5萬億港元），穩佔行內龍頭地位。嘉信理財預計，隨著管理規模增加，開支比率將減少。

嘉信理財以換股方式收購德美利證券，涉資260億美元（2,035億港元）。嘉信理財是次共發行5.09億股普通股及7,700萬股無投票權的股票，德美利證券股東以每股換取1.0837股嘉信理財。

嘉信理財主席及行政總裁Walt Bettinger表示，公司在合併後將有效地利用互補優勢，向投資者提供低成本，優質服務和領先技術的投資組合。

美國證券服務競爭愈演愈烈，券商相繼推出零佣金優惠搶客。嘉信理財去年將「零佣金」擴至香港地區，豁免投資者買賣美國股票、ETF及期權的網上交易佣金。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！