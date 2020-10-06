是日必炒｜優化體育產業有利龍頭安踏（古天后）

美國總統特朗普逐漸康復，已出院返回白宮，因稍早前已預告周一美國時間黃昏時間出院，而新一輪刺激經濟方案達成共識在望，帶動美股顯著上升，道指重上28,000水平，跟標普齊齊升逾1%，而上周跌勢較急的納指則升逾2%。港股於周一造好，夜期及ADR延續升勢，港股今日有望再挑戰24,000關。不過港股務必升破20日線(25,100)，後市才有轉好跡象。

始終愈逼近11月美國總統大選，市況將愈趨波動，即使內地股份在港股佔比較高，但港股仍難擺脫外圍股市影響。雖然歐美國家近日疫情反彈，但內地疫情卻一直受控，內地經濟復甦將先行一步。

隨着內地肺炎疫情受控，疫苗亦即將面世，增強市民健康成為國策之一，其中體育產業值得關注。國家主席習近平近日強調，要加快實施「健康中國」行動，推動體育產業高質量發展。另外，中央提出「內循環」戰略以促進內需拉動經濟，包括優化體育產業相關政策，預期「十四五」相關規劃出台，加上內地體育用品消費復甦，利好行業龍頭安踏（2020）。

安踏近年積極仿效外國企業的發展策略，將部分地區業務由批發分銷模式轉型至直面消費者模式（Direct-To-Consumer，簡稱DTC），直接與消費者互動及交流，建立顧客關係並有效掌握消費者喜好，協助分析和改善產品。安踏為採用DTC策略，目前首階段將在中國11個地區開展混合營運模式。安踏不單前景良好，相信股價亦可更上一層樓。84元附近買入，首個目標價90元博再創新高，跌穿77元止蝕。

古天后

本人為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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