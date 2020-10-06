造假疑雲｜愛奇藝：無證據顯示財務造假

4月沽空機構Wolfpack Research發表報告，指在美上市的中概股愛奇藝誇大營收和訂閱用戶數量。另一沽空機構渾水也在Twitter上稱沽空了愛奇藝，並協助Wolkpack調查。

Wolfpack稱愛奇藝2019年收入誇大27%至44%，用戶數誇大42%至60%，同時指控審計師和投資者作假，為掩蓋這些誇大費用。

愛奇藝本港時間昨晚回應指，經內部審查後，沽空機構稱公司誇大其許多財務指標的指控毫無根據。

公司續指，將繼續配合美國證券交易委員會正在進行中的調查，提供與內部審查有關的文件和記錄以及其他相關信息。

愛奇藝收報23.4美元，升2.4%。

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