細價股一周｜張磊重新解讀價值投資（梁杰文）

本星期還有兩隻新股掛牌嘉和生物（6998）和雲頂新耀（1952），共通點除了是生物科技股外，高瓴亦有份投資。高瓴二字近年炙手可熱，與高瓴有關連的新股，掛牌後全數上升，且升幅以倍數計，沛嘉（9996）、康基（9997）、海吉亞（6078），還有剛上市的明源雲（909）。於是乎散戶每逢見高瓴出現，即閉眼All in認購，適逢高瓴創始人兼首席執行官張磊新書《價值》上月面世，讓人一窺高瓴的投資哲學。

相信這本書很快會被捧為投資聖經之一，書中金句連連，張磊重新解讀「價值投資」。上一代價值投資信徒追求護城河，相信品牌效應，張磊認為所有品牌、渠道、技術優勢、知識產權等都不足以成為真正的護城河，品牌、規模效應等在新經濟創造性破壞力面前可能不堪一擊（傳統銀行？），即使企業今天成功壟斷了單一行業，未來新的競爭者或在企業所想像不到的位置出現（本地電視台？）。「世界上只有一條護城河，就是企業家們不斷創新，不斷地瘋狂地創造長期價值」，這主張可謂重塑一般投資大眾對護城河的見解。

梁杰文

證監會持牌人，認購了嘉和生物和雲頂新耀。

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