武漢肺炎｜港大料第四季GDP跌4.5% 下調全年預測至收縮7.2%

香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目，今日發佈第四季香港宏觀經濟預測，報告指出，受到肺炎疫情打擊，本港經濟在今年上半年下跌9%，受第三波疫情來臨影響，香港經濟在第三季持續低沉，但跌幅較第二季較小，第三季實質GDP預計按年下跌6.5%。

港大預計，隨疫情減退及政府持續刺激經濟措施的支持下，預料跌幅將進一步收窄，料第四季實質GDP按年跌4.5%，失業率預計由第三季估計的6.2%惡化至第四季的6.4%，全年經濟將收縮7.2%，較上次公佈全年預測下調1.7個百分點；其中第四季私人消費開支跌8%；貨品出口跌1.2%；服務輸出跌44.4%。

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