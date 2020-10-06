國泰傳裁員｜裁員未落實 國泰促員工勿散播傳言 股價逆市跌1%

國泰（293）及旗下港龍早前未有申請第二輪保就業計劃，令外界揣測此舉是為大裁員鋪路。繼日前網傳國泰將裁員逾1,000人，包括700名機師、400名包括人力資源部員工，國泰管理層昨日與國泰空中服務員工會開會，工會主席王思敏引述管理層表示現階段暫未落實任何方案。

未落實裁員消息下，國泰股價今早逆市偏軟，跌1.1%，報5.35元。

除了未公佈裁員計劃之外，國泰亦向員工發內部通訊以圖穩定軍心，表示目前沒有確實重組方案的公佈日期，並促員工勿屈服於傳言，避免流傳未經證實消息。

國泰早前的重組計劃未能支撐股價。國泰6月上旬公佈供股重組計劃，隨後交易日高開近兩成，重上10元水平，但隨即轉跌，當日收市跌1%至8.72元。以供股後價格計算，收市價相當7.596元。國泰最新報5.35元，單日跌1.1%，較供股重組計劃後仍跌近三成。

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