滙聚前瞻｜中國債券納入富時指數料可吸金千億（歐維鈞 ）

富時羅素早前宣佈，計劃在明年10月把中國債券納入旗下的世界政府債券指數（WGBI），此舉預料可以為中國債券市場帶來千億美元計的資金流入。

納入將在明年3月作最後的確認，主要取決於包括簡化開戶程序及延長交易時間等改革措施的進度，以符合投資者的實際要求。其後，中國債券將由明年10月起在12個月內分階段納入WGBI指數。

由於目前追蹤WGBI指數的環球資產達到2.5萬億美元，因此我們預料中國債券的納入將會為中國債券市場在納入期內帶來約1,400至1,500億美元的被動資金流入。

資料來源﹕CEIC，滙豐環球投資管理，截至2020年8月

除了富時羅素外，較早前，彭博巴克萊環球綜合債券指數及摩根大通環球債券 – 新興市場全球多元化指數亦已陸續將中國債券納入，並分別會在今年11月及12月完成。不過，這並不代表資金流入會就此完結。事實上，中國和美國政府債券之間的息差距離顯著（以十年期債券計，前者約為3%，而後者則只有約0.7%），加上人民幣的升值潛力，均會吸引追求息率的投資者的注意。另一方面，在岸中國債券一直以來與環球其他資產類別呈低相關性，較不容易受環球風險情緒影響，因此是不少投資者眼中有效的分散風險工具。

中國債券納入環球指數，是中國開放金融市場的重要里程碑。中國金融系統的其中一個長久問題，是嚴重依賴商業銀行，而這些銀行往往傾向為大型國企提供信貸，而非協助私營小型企業。透過增加外資的參與，中國當局期望可以提供市場流動性及銀行的效率，並且降低銀行體系的系統性風險。

根據最新的資料，我們預計中國將會大約佔WGBI指數5.7%的比重，即在全球排行第六，僅次於美國（35.83%）、日本（17.69%）、法國（8.74%）、意大利（7.77%）及德國（6.37%）之後，並高於英國（5.46%）及西班牙（5.04%）。另外，按目前的價格計算，中國債券的息率僅次於墨西哥，屬指數中息率第二高的市場。

根據中國人民銀行的資料顯示，截至2020年8月，外資持有約1.6萬億人民幣的中國政府債券。隨着中國債券市場進一步開放，海外投資者例如中央銀行、退休金及保險公司將會進一步加大對中國債券市場的投資。尤其是，在目前近乎零息的環境下，中國債券的較高息率相比之下顯得非常吸引。當這些海外投資者首次涉足中國政府債券之後，將有機會開始留意中國政策銀行的債券，甚至企業信貸市場，為中國整體債券市場帶來重大的機遇。

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