淡馬錫組新控股公司管理規模4275億元

新加坡國有投資公司淡馬錫成立新資產管理控股公司Seviora，提供多種資產及不同投資策略組合，資理資產近4,300億港元。

淡馬錫表示，新公司資產管理規模將達750億新加坡元（約4,275億港元），Sevior將專注產品研發、市場營銷等。

淡馬錫指，目前旗下四家資產管理公司 Azalea Investment、Fullerton Fund Management、InnoVen Capital及Seatown Holdings將納入新公司旗下，各資產管理公司將保留營運自主權，並繼續在各自管理層領導下管理他們的投資策略和組織決策，該等企業亦將保留其現有品牌。

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