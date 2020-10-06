HKTVmall上月總交易額 按月跌10.8%

疫情放緩後本港市民有減少網購跡象，香港電視（1137）公佈9月營運數據，不少數據均出現按月回落。訂單總商品交易額（GMV）4.78億元，按月跌10.8%，按年升1.05倍；日均GMV 1,590萬元，按月跌8.1%，按年升1.04倍。

公司上月平均訂單值483元，按月跌8.2%，按年升1.3%；日均訂單量3.3萬宗，按月升0.3%，按年升1.02倍。客戶量分面，上月客戶量37.6萬人，按月跌3.58%，按年升60.68%，應用程式月活躍用戶137.8萬人，按月跌7.39%，按年升64%。

HKTVmall受惠武漢肺炎疫情期間網購增加，惟疫情放緩後交易額及客戶量均有下跌，近期作不同嘗試，包括其簡易版（坊間稱老人版）應用程式及試業外賣自取平台等。公司又計劃向海外不同地方推廣公司的系統及解決方案。

港視股價早前曾創下13.48元新高，惟期後回落，今（6日）收報11.4元，升4.97%。

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