按證公司半年罕有蝕兩億

【本報訊】按揭證券公司半年罕見虧損，稅後蝕1.97億元，主因期內按揭保險新取用貸款大增1.57倍，令即時入賬的佣金支出按年勁升2.75倍，但保費收入則要按年攤分入賬，收入及支出之入賬時間不一致。

按保新取用貸款大增

除按揭證券公司成立首年（1997年）錄得虧損外，按揭證券公司每年的中期及全年業績均錄得盈利。今次罕有半年虧損狀況，主要是按保新取用貸款大增至404億元，相關佣金支出增至2.4億元，但保費收入則按風險期限按年攤分入賬，入賬時間不一致對盈利產生較大的影響。

旗下香港年金公司的投資和法定儲備，隨着年金新業務及年金支出上升，需要作審慎撥備，令會計虧損增加；加上，按公平值變化計入損益的投資，因重估價值帶來不利影響，以及因港元兌美元轉強，令美元計價資產有不利的重估，均為盈利下跌之原因。

按證公司指出，雖然香港年金公司錄得會計虧損，其於上半年內含價值約為53億元，包括權益總額43億元和預期將來利潤的現值10億元，長遠而言仍可持續發展。按揭證券公司至6月底止，資本充足率處於36.6%，較去年底升6.4個百分點。

「百分百擔保特惠貸款」由4月20日推出起至6月底，共批出超過1萬宗申請，涉額約1,804億元，當中143億元貸款資產已由按揭證券公司購入。

按證公司同時公佈，外滙基金提供的備用循環信貸額度由300億元增加至800億元，協助銀行在有需要時出售貸款資產，以確保資金流動性及管理資產負債表。